Sakhir, 16 mar. – (Adnkronos) – Ottime notizie dal box McLaren, nella settimana del primo GP della stagione: Daniel Ricciardo è risultato negativo al Covid-19 e quindi potrà tornare nel paddock già giovedì, per prepararsi al GP del Bahrain di questo weekend (gara domenica alle 16 live su Sky).

Il pilota australiano, risultato positivo a un test al Covid-19 l'11 marzo, è rimasto in isolamento come da protocollo dopo aver saltato i due giorni di test in Bahrain.