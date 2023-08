F1: mercato piloti, la Haas rinnova con Magnussen e Hulkenberg

Zandvoort, 24 ago. -(Adnkronos) – La Haas non cambia: la coppia di piloti per il Mondiale 2024 sarà ancora formata dal danese Kevin Magnussen e dal tedesco Nico Hulkenberg. Si tratta della prima ufficialità nel mercato piloti in vista della prossima stagione e arriva alla vigilia del Gp d'Olanda, gara che sancisce la ripresa del campionato dopo la sosta estiva. Il team statunitense motorizzato Ferrari conferma dunque la fiducia a Hulkenberg, rientrato da titolare in questo campionato e attualmente al 14esimo posto, e a Magnussen, attualmente 18esimo in classifica. "Felice del prolungamento del mio contratto – le prime parole del danese – ringrazio Gene Haas e Guenther Steiner per l'opportunità". Ovvia soddisfazione anche per il pilota tedesco: "Sono felice di far parte di questo team e di condividere la passione di Gene e Guenther per questo progetto. Lottiamo a centro griglia e non vedo l'ora di consolidare ciò che abbiamo fatto insieme finora e portarlo avanti anche nel 2024".