F1: Mercedes, inaugurata a Brackley Lauda Drive, Wolff 'un privilegio lavorare al suo fianco'

– (Adnkronos) – La strada nel cuore del campus tecnologico della Mercedes a Brackley è stata ribattezzata in onore del tre volte campione del mondo Niki Lauda. Precedentemente intitolata 'Reynard Park', in onore di Adrian Reynard – proprietario del sito fino all'acquisto da parte del team lo scorso anno – il nome della strada, che attraversa la fabbrica di Brackley, è stato cambiato in seguito all'approvazione delle autorità locali e della famiglia di Lauda. Quest'ultimo è stato parte integrante della Mercedes in qualità di Presidente non esecutivo, e la sua scomparsa nel maggio 2019 ha lasciato un vuoto enorme.

Lauda Drive è stata inaugurata da Toto Wolff che ha dedicato alla sua spalla al muretto queste parole: "È un vero onore inaugurare la Lauda Drive ed è stato bello vedere così tanti membri del team riuniti per assistere alla presentazione. Anche se il nostro caro amico e collega Niki non avrebbe voluto che facessimo confusione, sarebbe anche stato orgoglioso di vedere questa strada intitolata a lui. È stato un privilegio per tutti noi lavorare al suo fianco e ho avuto la fortuna di chiamarlo uno dei miei migliori amici.

Ha contribuito in modo determinante al nostro successo, è stato un grande sparring partner per me e un forte presidente non esecutivo, che ci manca molto. Vorrei che fosse ancora qui come amico e come presidente, perché quest'anno avrei voluto fargli molte domande. La sua eredità vive in tante forme, ma sapere che tante persone passeranno per la Lauda Drive negli anni a venire è molto speciale".