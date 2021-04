F1: prima prova di qualificazione sprint si terrà a Silverstone

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – La prima prova del nuovo format di qualificazione sprint della Formula Uno si terrà sul circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, secondo quanto hanno annunciato gli organizzatori. All'inizio di questa settimana, la F1 ha annunciato che testerà il nuovo formato in tre Gran Premi nel 2021 e la gara di Silverstone è la prima confermata.

"Il formato è progettato per aumentare l'azione in pista e coinvolgere i fan in un modo nuovo e innovativo", hanno affermato gli organizzatori.

"Colpisce anche il giusto equilibrio nel premiare i piloti e le squadre in base al merito, dando anche agli altri la possibilità di farsi strada in campo sabato per aumentare le loro possibilità di gara domenica". Nei fine settimana di qualificazione sprint, le squadre avranno una sessione di prove libere di 60 minuti e il tradizionale formato di qualificazione Q1, Q2, Q3 venerdì per impostare la griglia per le qualifiche sprint di sabato.