F1: problemi di stomaco per Verstappen, salta il giovedì del Gp dell'Arabia Saudita

Jeddah, 16 mar. – (Adnkronos) – Problemi di stomaco, come ad Austin nel 2021, e Max Verstappen è costretto a saltare il giovedì in Arabia Saudita, giornata inaugurale del secondo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. "Max ha sofferto di mal di stomaco nei giorni scorsi e, con l'accordo della FIA, oggi non sarà presente in pista", si legge sugli account social network della Red Bull. Lo stesso Verstappen ha postato sui social un "bollettino" rassicurando sulle sue condizioni e annunciando il ritardo per l'arrivo a Jeddah: "Mi sento di nuovo bene, dopo non essere stato in forma per alcuni giorni a causa di un mal di stomaco. Per questo ho dovuto posticipare il mio volo di un giorno, quindi non sarò in pista fino a venerdì. Ci vediamo a Jeddah!".