F1: Red Bull avrà un look diverso in Turchia in omaggio alla Honda

Londra, 6 ott. (Adnkronos) – Il team Red Bull mostrerà una livrea speciale in omaggio al partner dei motori Honda in occasione del Gran Premio di Turchia questo fine settimana. Verstappen, che segue il leader del campionato piloti Lewis Hamilton di soli due punti, e il compagno di squadra Sergio Perez guideranno con colori prevalentemente bianchi con un tocco di rosso – un cenno alla livrea usata quando Richie Ginther ha assicurato la prima vittoria della Honda in Formula 1 nel Gran Premio del Messico 1965.

La Honda lascerà la F1 alla fine dell'anno e questo fine settimana è stato pensato per essere la loro gara di casa a Suzuka, in Giappone, prima della cancellazione dell'evento a causa delle restrizioni del coronavirus. La Honda ha portato la Red Bull a 13 vittorie in quattro stagioni. Il team principal della Red Bull Christian Horner ha dichiarato: "Non vedevamo l'ora di dare ai fan giapponesi della Honda la possibilità di celebrare il nostro rapporto di grande successo in Formula 1, sul terreno di casa a Suzuka.

Con la gara che cade vittima della pandemia, non potevamo far passare il fine settimana senza rendere omaggio alla Honda e ai suoi fantastici fan di casa portando un po' della sua eredità a Istanbul. La livrea scelta per le nostre vetture rende omaggio allo straordinario viaggio della Honda in F1 e speriamo di poter regalare ai fan un'altra vittoria con quei colori leggendari questo fine settimana".