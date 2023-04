F1: respinto il ricorso Ferrari per la penalità a Sainz in Australia, lo spagnolo resta 12°

F1: respinto il ricorso Ferrari per la penalità a Sainz in Australia, ...

Roma, 18 apr. – (Adnkronos) – La Fia ha respinto il ricorso presentato dalla Ferrari relativo alla penalità inflitta a Carlos Sainz in occasione del Gp d'Australia. Lo spagnolo, quarto al traguardo ma scivolato in 12/a posizione dopo i 5'' scontati dopo la gara per un contatto con Fernando Alonso, resta dunque senza punti.

"Non vi è alcun elemento di novità significativo e rilevante che non fosse disponibile per le parti richiedenti il riesame al momento della decisione in parola. L'Istanza va pertanto respinta", si legge nel documento emesso da F1 e Fia. Bocciato dunque il 'right of review' della Ferrari: l'investigazione sull'incidente tra Sainz e Alonso non verrà riaperta e non sarà necessaria una nuova udienza.

Lo spagnolo aveva ricevuto 5 secondi di penalità sull’ordine di arrivo finale perché, nella partenza del 57° giro, ha tamponato alla prima curva Alonso mandandolo in testacoda. Essendosi concluso il Gp dietro la Safery Car, tale penalizzazione è costata a Sainz ben 8 posizioni passando dal 4° al 12° posto.