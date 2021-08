F1: Russell, 'premiati per le grandi qualifiche, 2° posto risultato fantastico'

Spa, 29 ago. – (Adnkronos) – “Siamo stati premiati per delle grandi qualifiche. Oggi è andata così. Mi dispiace tanto per i fan, ci hanno dato un sostegno incredibile". Lo dice il pilota della Williams George Russell dopo il secondo posto nel Gp del Belgio, del quale sono stati percorsi solo tre giri dietro la safety car per le avverse condizioni meteorologiche.

"Non siamo riusciti a fare la gara, ma da parte mia e del team è un risultato fantastico -aggiunge Russell, al primo podio in carriera in F1-. Abbiamo festeggiato tanto, tutto il team merita questo risultato. Abbiamo fatto un grande lavoro negli ultimi due anni ma non c’era però nulla che lo dimostrasse. Ieri finalmente ce l’abbiamo fatta e oggi siamo premiati con il podio. Sicuramente festeggerò”.