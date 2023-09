F1: Sainz, 'Ferrari? Sono contento delle ultime gare'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Sono qui per il golf, non posso parlare molto della Ferrari e della stagione ma sono contento delle ultime gare". Queste le parole del pilota della Ferrari di F1 Carlos Sainz oggi al Marco Simone golf club di Guidonia per giocare nell'All Star Match in vis...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Sono qui per il golf, non posso parlare molto della Ferrari e della stagione ma sono contento delle ultime gare". Queste le parole del pilota della Ferrari di F1 Carlos Sainz oggi al Marco Simone golf club di Guidonia per giocare nell'All Star Match in vista del via della Ryder Cup 2023. "Vincere un'altra gara di Formula 1? Vedremo… Il rinnovo di contratto? Sono contento della Ferrari e degli sviluppi ma ripeto qui non parlo di F1. Grazie….", si è limitato a dire il pilota spagnolo della rossa di Maranello che poi parlando di golf ha aggiunto: "sembrava di essere a Monza? Monza è molto Monza, ma anche quella che c'è qui è una atmosfera incredibile e soprattutto quando sei lì davanti alla pallina e sentire che il campo è così stretto con tutta la gente non è facile. E' più facile sorpassare che mettere la palla in buca", ha aggiunto Sainz.