F1: Sainz, 'ho sempre più feeling con la macchina, ma sarà dura a Singapore'

Marina Bay, 14 set. -(Adnkronos) – È un'altra Ferrari, almeno per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, che ha parlato nella conferenza di apertura del GP di Singapore, è tornato a raccontare il podio centrato a Monza, sottolineando cosa è cambiato nel suo “rapporto” con la SF-23: "Mi sento sempre meglio in macchina, la stiamo comprendendo meglio. Solo negli ultimi weekend siamo riusciti a mettere assieme tutto e si vede dai risultati. L'obiettivo della seconda parte del Mondiale è continuare così, ma qui con la pista ad alto carico e curve lunghe non sarà facile. In alcuni casi le cose non siamo andati come ci sarebbe piaciuto e per questo abbiamo cambiato pacchetto di gara in gara".

Su un fine settimana positivo a Singapore sembra avere qualche dubbio anche l’imbattibile leader del campionato Max Verstappen, che ribadisce di non pensare alle vittorie di fila e dice: "Non credo saremo competitivi come altrove, ma credo saremo tutti più vicini. Le novità del circuito? Meno frenate, meno stress e quindi meno usura. Spero che questo possa anche aiutare in termini di battaglie".