F1: Sainz, 'incidente dovuto a raffica di vento, chiedo scusa alla squadra'

Budapest, 31 lug. (Adnkronos) – "Oggi non era facile, ma la condizione era uguale per tutti. Non ci sono scuse, sono sorpreso di quanto successo. Sono andato subito al box per vedere. Andavo più lento di 5 km/h rispetto al Q1, ma c'era una raffica di 30-40 km/h di vento.

Chiedo scusa alla squadra, lavoriamo per fare bene domani". Così Carlos Sainz commenta il suo errore nel Q2 del Gp d'Ungheria finito contro le barriere. Lo spagnolo della Ferrari partirà dal 15° posto. "Sarà difficile la rimonta, non è semplice sorpassare: con una buona partenza e una buona strategia possiamo prendere qualche punto. Più di questo sarà difficile. Per il cambio non so se è stato danneggiato, è ancora troppo presto", aggiunge Sainz ai microfoni di Sky Sport.