F1: Sainz, 'l'obiettivo è il podio ma darò il massimo per vincere, tifosi fantastici'

Monza, 2 set. – (Adnkronos) – "Darò il massimo per mantenere la prima posizione, anche se l'obiettivo resta comunque il podio". Così Carlos Sainz dopo la pole position conquistata al Gp d'Italia a Monza. "E' stata una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3 -aggiunge lo spagnolo della Ferrari-. All'ultimo giro sapevo di avere del margine per ottenere la pole, alla fine è andata come volevo. Appena ho tagliato il traguardo ho avuto la pelle d'oca, salutando i tifosi che sono stati davvero fantastici nel darci il loro sostegno. L'obiettivo è il podio, darò tutto per partire bene e mantenere la prima posizione, cercando di tenere lontano Verstappen".