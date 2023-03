F1: Sainz, 'stiamo spingendo al massimo per raggiunge l'obiettivo Mondiale'

Sakhir, 2 mar. - (Adnkronos) - Carlos Sainz non vede l'ora di scendere in pista per la prima gara della stagione, in Bahrain. "Tre mesi senza gareggiare sono troppi, ho tanta energia e voglia" ha detto il pilota della Ferrari nel giovedì di Sakhir. Il primo obiettivo dello spag...

Sakhir, 2 mar. – (Adnkronos) – Carlos Sainz non vede l'ora di scendere in pista per la prima gara della stagione, in Bahrain. "Tre mesi senza gareggiare sono troppi, ho tanta energia e voglia" ha detto il pilota della Ferrari nel giovedì di Sakhir. Il primo obiettivo dello spagnolo, secondo lo scorso anno in Bahrain, è di far meglio nella prima parte della stagione rispetto al 2022, quando si è ritirato quattro volte tra Australia, Emilia Romagna, Azerbaijan e Austria: "Quelle gare con errori hanno compromesso la mia stagione -lo spagnolo-. Ho dato tanta importanza ai test per arrivare preparato alla prima gara". L'idea è chiara, riportare il titolo mondiale a Maranello: "Ai tifosi dico che daremo il massimo, abbiamo ancor più voglia di loro affinché la Ferrari faccia bene. Stiamo spingendo al massimo per raggiungere l'obiettivo Mondiale".

Sainz ha parlato delle prime sensazioni sulla SF-23 dopo i 217 giri completati nel corso dei test: "La macchina può piacere a livello di guida, ma poi bisogna raffrontarla con altre squadre come Red Bull che possono andare più veloci. Questo non lo sappiamo ancora, ma abbiamo fatto tre giorni di test puliti. Sappiamo i punti forti e deboli della SF-23, questo è importante". Tra le avversarie della Ferrari, però, non c'è solo la Red Bull: "Red Bull, Aston Martin e Mercedes saranno nella lotta – conclude Sainz – questi tre team sono quelli che sono andati più forti nei test".