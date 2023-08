F1: Shwartzman, 'ho lavorato sull'aerodinamica, volevo divertirmi di più'

Zandvoort, 25 ago. -(Adnkronos) – Prima volta "ufficiale" sulla SF-23 per Robert Shwartzman. Il pilota di riserva della Ferrari è sceso in pista nelle FP1 del GP d'Olanda, sostituendo Carlos Sainz. Una sessione chiusa al 18° posto che ha soddisfatto a metà il pilota israeliano, contento per aver completato il lavoro chiesto dalla squadra, ma non per la performance. "Sapevo che sarebbe stata una sessione incentrata sui cambiamenti aerodinamici e non sulla performance – spiega Shwartzman – Non potevo aspettarmi una macchina in versione da qualifica. I cambiamenti erano tanti per capire differenze e dati, soprattutto nel finale il posteriore era nervoso. Zandvoort è una pista molto difficile, non era facile fare giri consistenti. Sono contento che siamo riusciti a completare il programma e prendere dati, spero che questo aiuti la squadra. La prossima volta punteremo sulla performance". Shwartzman tornerà in pista ad Abu Dhabi, quanto sostituirà Charles Leclerc nelle FP1. In quella occasione, il pilota Ferrari cercherà di migliorare la propria performance: "Al simulatore ho visto più o meno le stesse cose, avevo capito che sarebbe stato difficile guidare la macchina reale. I problemi che c'erano sono più o meno uguali. Io volevo divertirmi di più e avere una macchina stabile, basata sulla performance più che sui cambiamenti, ma la squadra ha la priorità e voleva provarli in questa sessione".