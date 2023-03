F1: Vasseur, 'addii alla Ferrari? Persone vicine a Binotto, è inevitabile'

Maranello, 14 mar. -(Adnkronos) – "Gli addii? È inevitabile. Ci sono persone che erano molto vicine a Binotto e che ora scelgono di andarsene. Questo non mi preoccupa". Lo dice il team principal della Ferrari Frederic Vasseur, intervistato da Auto Hebdo a pochi giorni dal GP dell'Arabia Saudita a Jeddah, in merito alla mini rivoluzione all'interno della scuderia, con la sostituzione del capo delle strategie Inaki Rueda e le dimissioni del responsabile dell'aerodinamica David Sanchez.

L'inizio in salita in Bahrain (ritiro per Charles Leclerc e quarto posto per Carlos Sainz) non spaventa Vasseur che smentisce anche possibili tensioni con i vertici Ferrari: "Faccio fatica a capire come mai la squadra sia diventata un bersaglio dopo solo una gara. La correlazione tra pista e il simulatore è buona, siamo allineati. Dopo i test invernali, abbiamo parlato con i piloti insieme a Elkann e Vigna. Ci incontreremo di nuovo dopo Imola. Sono incontri programmati. Non ho problemi, so cosa voglio realizzare e ce la farò. Sento ogni giorno John Elkann e Benedetto Vigna, so bene cosa si aspettano da me. Ho mezzi e potere decisionale come non ho mai avuto altrove, questa è la realtà dei fatti".