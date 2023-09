F1: Vasseur, 'due Ferrari sul podio sarebbe un buon risultato'

Monza, 1 set. - (Adnkronos) - "E' incredibile, c'erano tifosi già lunedì fuori dalla fabbrica. E' impossibile non farsi condizionare da tutto questo, è bellissimo. Anche in una stagione in cui i risultati non arrivano, tutti sono positivi. Questo ci dà...

Monza, 1 set. – (Adnkronos) – "E' incredibile, c'erano tifosi già lunedì fuori dalla fabbrica. E' impossibile non farsi condizionare da tutto questo, è bellissimo. Anche in una stagione in cui i risultati non arrivano, tutti sono positivi. Questo ci dà una carica enorme". Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur dopo le prime prove libere del Gp d'Italia a Monza. "A Zandvoort non abbiamo massimizzato il risultato come team, e non parlo dei pit-stop. Monza è una pista completamente diversa, carico basso, alta velocità e mescole diverse. Siamo in condizioni buone, dobbiamo concentrarci sul weekend. Vittoria di Verstappen e due Ferrari sul podio? Direi di no, ma penso che sarebbe anche un buon risultato…", conclude Vasseur.