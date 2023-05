F1: Vasseur, 'giusto annullare Gp Imola, aiuteremo chi è in difficoltà'

F1: Vasseur, 'giusto annullare Gp Imola, aiuteremo chi è in diffi...

F1: Vasseur, 'giusto annullare Gp Imola, aiuteremo chi è in diffi...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Giusto annullare, non avrebbe avuto senso correre a Imola, daremo il nostro aiuto". Lo dice Frederic Vasseur a Sky Sport in merito al Gp di Imola annullato causa maltempo. "La scelta è corretta, porteremo il nostro aiuto a chi è in difficolt&...