F1: Vasseur, 'Leclerc non ha colpe, è stato un problema tecnico'

San Paolo, 5 nov. – (Adnkronos) – "Siamo più che delusi per quello che è successo a Charles, visto che avevamo puntato tutto sulla gara di oggi. Non è stato un suo errore, ma un problema tecnico al sistema che dovremo analizzare. La cosa buona è che avevamo un passo migliore di Mercedes e faremo di tutto per prenderli nella classifica costruttori". Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur, dopo il Gp del Brasile, dove Carlos Sainz ha chiuso al 6° posto e Charles Leclerc si è ritirato nel giro di formazione per un problema idraulico.