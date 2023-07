F1: Vasseur, 'Sainz ha portato a casa il risultato, Leclerc deve voltare pagina'

Spielberg, 1 lug. – (Adnkronos) – "Sainz ha fatto un sabato molto solido, ha messo insieme il giro e portato a casa il risultato. La gara è stata liscia, secondo noi era più veloce di Perez e domenica avremo un'altra opportunità. E' stata invece una giornata complicata per Leclerc, da stamattina e per queste condizioni". Lo dice Fred Vasseur, team principal della Ferrari, dopo la Sprint Race in Austria che ha visto Carlos Sainz chiudere al 3° posto e Charles Leclerc al 12°.

"Charles deve voltare pagina e pensare a domani -aggiunge Vasseur-. Ci sarà asciutto, vogliamo portare a casa il risultato. E' stata una giornata altalenante, vediamo se ci sarà costanza. Nessuno ha fatto uno stint lungo sulle medie, ma partendo davanti sarà una grande opportunità. Con condizioni da asciutto tutti sono in 3-4 decimi, dipende dalla fiducia. Domenica ci sarà un reset totale".

Infine il team principal della Rossa applaude il vincitore Max Verstappen, dominatore della gara coni la Red Bull. "Max sta facendo un lavoro eccezionale, è grande in qualunque condizione e la sua fiducia cresce. E' difficile batterlo. Noi abbiamo fatto un bel passo avanti, speriamo di costruire qualcosa su queste buone basi".