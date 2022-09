F1: Verstappen, 'abbiamo margine, sono ottimista per la gara'

Singapore, 30 set. – (Adnkronos) – Max Verstappen è stato protagonista di un venerdì piuttosto difficile a Singapore, in cui non ha potuto girare molto sul circuito cittadino asiatico. L'olandese ha chiuso al 4° posto la seconda sessione di libere, anche se l'impressione è che nelle qualifiche possa essere in grado di lottare per la pole position.

"E' andata abbastanza bene nelle prime libere, poi nelle seconde libere abbiamo voluto provare alcune cose, ma abbiamo perso un po' di tempo e non abbiamo girato molto -ha detto l'olandese della Red Bull-. Il tempo di oggi non è molto rappresentativo, abbiamo tanto margine e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Con i cambiamenti che abbiamo fatto dobbiamo analizzare per capire perché siamo andati male. Siamo ottimisti, possiamo lottare per vincere, altrimenti non saremmo neppure qui".