F1: Verstappen, 'battaglie non mi mancano, a me piace vincere'

Silverstone, 6 lug. – (Adnkronos) – Prima o poi gli avversari ci raggiungeranno? "Speriamo di no, faremo di tutto per non farlo capitare". Così Max Verstappen, in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp d'Inghilterra a Silverstone. "Sì forse non ci sono battaglie ma non mi mancano, in questi anni in pista ne ho fatte tante, alla fine a me piace vincere". "Sono un perfezionata, sono cresciuto pensando che fosse la cosa migliore ed è il mio approccio", conclude il pilota olandese della Red Bull.