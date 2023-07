F1: Verstappen domina il mondiale, in quota il record di vittorie e l'en plein della Red Bull

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – La Formula 1 2023 ha visto fin qui soltanto due protagonisti ai vertici: Max Verstappen e la Red Bull hanno di fatto dominato tutti i weekend da marzo, con Sergio Perez che ha strappato appena due gare al compagno di squadra nel Mondiale in corso. Sono fin qui cinque le vittorie consecutive inanellate dal campione in carica, che punta a ritoccare il record di Sebastian Vettel, la cui striscia di successi si fermò a nove. Verstappen che raggiunge le dieci vittorie di fila è offerto a 4,50 su Goldbet. Sono fin qui sette i sigilli conquistati dall'olandese, che ha fin qui dimostrato la propria supremazia in più occasioni e potrebbe puntare a non fallire nemmeno una gara: la possibilità di conquistare 19 vittorie vale 5,50 la posta su Snai. Anche la Red Bull potrebbe puntare a un record storico, ottenendo il successo in tutte le gare del 2023: l'opzione si gioca a 10.