F1: Verstappen, 'errore terribile, non so cosa sia successo, 3° posto deludente'

Jeddah, 4 dic. – (Adnkronos) – “E' stato un errore terribile. Ho fatto buone qualifiche, è stato difficile riscaldare le gomme, il passo però c’è. L’avevamo mostrato all’ultimo tentativo. Non so cosa sia successo esattamente. Stavo cercando di tenere la macchina in pista per concludere il giro, ma ho toccato il muro con la ruota posteriore e mi sono fermato".

Queste le parole di Max Verstappen dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita alle spalle delle Mercedes. L'olandese della Red Bull ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo, quando era al comando nei tempi parziali, finendo a muro. "La terza posizione è deludente considerato il giro che stavo facendo ma questo dimostra che la macchina è veloce. Vedremo cosa potremo fare domani. Cambio rotto? Non lo so. Ci siamo appena fermati.

Dobbiamo vedere”, conclude Verstappen.