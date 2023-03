F1: Verstappen, 'la macchina è veloce, noi stessi unica minaccia'

Sakhir, 2 mar. – (Adnkronos) – "I test sono andati bene e la macchina è veloce ma tutto è relativo. Sono stati tre giorni positivi, abbiamo compiuto dei passi avanti, ma dobbiamo vedere se si confermeranno nel weekend e comunque oltre a questo weekend poi si continuerà a gareggiare dunque si dovrà sviluppare la vettura anche perché ogni pista è diversa. Se devo dire come sono andati i test, però, non posso nascondere che siano andati bene”. Così il campione del mondo in carica Max Verstappen nel corso della conferenza stampa alla vigilia del primo fine settimana di gara del mondiale di F1 in Bahrain.

"Ovviamente i nostri avversari più pericolosi sono i team che ci sono più vicini, però in fin dei conti credo che una minaccia possiamo essere noi stessi perché dobbiamo restare sul pezzo e non possiamo permetterci di commettere troppi errori. Non possiamo essere perfetti, tutti commettono errori, però dobbiamo cercare di ridurli il più possibile -aggiunge il 25enne olandese della Red Bull -. L’ambizione è migliorare la vettura in tutto durante l’inverno e le sensazioni sono buone, il bilanciamento è buono, tutti hanno perso un po’ di prestazione per effetto delle modifiche al fondo, però si cerca sempre di recuperarle in qualche modo. Bisogna trovare un bilanciamento nuovo della vettura e noi abbiamo fatto un buon lavoro”.