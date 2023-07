F1: Verstappen, 'mi godo il momento, ora testa a Silverstone'

Spielberg, 2 lug. - (Adnkronos) - "Mi godo un bel momento della stagione, siamo già concentrati su Silverstone". Così Max Verstappen dopo il trionfo nel Gp d'Austria. "Siamo riusciti a stare davanti e vincere la nostra gara, scegliendo anche di non entrare ai box du...

Spielberg, 2 lug. – (Adnkronos) – "Mi godo un bel momento della stagione, siamo già concentrati su Silverstone". Così Max Verstappen dopo il trionfo nel Gp d'Austria. "Siamo riusciti a stare davanti e vincere la nostra gara, scegliendo anche di non entrare ai box durante la safety car -aggiunge l'olandese della Red Bull-. Da qualche giro era chiaro il distacco che sono riuscito a creare, non rientrando abbiamo fatto la scelta migliore. Ora dobbiamo continuare a lavorare bene come fatto durante tutto questo weekend".

Verstappen chiude ringraziando i numerosi tifosi olandesi presenti a Spielberg. "Un'emozione unica è stata anche quella di vedere l'incredibile colpo d'occhio creato dai tifosi olandesi. Li ringrazio tanto".