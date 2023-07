F1: Verstappen, 'partenza brutta ma ripresa la testa è andato tutto bene'

Spielberg, 1 lug. - (Adnkronos) - “La partenza è stata brutta, ho avuto un po’ di pattinamento ma dopo che ho ripreso la testa tutto è andato bene, ho solo dovuto gestire le gomme. Sapevo che se non avesse piovuto più fare tutti i giri con le intermedie sarebbe stato...

Spielberg, 1 lug. – (Adnkronos) – “La partenza è stata brutta, ho avuto un po’ di pattinamento ma dopo che ho ripreso la testa tutto è andato bene, ho solo dovuto gestire le gomme. Sapevo che se non avesse piovuto più fare tutti i giri con le intermedie sarebbe stato difficile, ma abbiamo cercato di tenere duro. Chiaramente le slick erano molto più veloci, ma avevamo talmente tanto vantaggio che non aveva senso fermarsi. Abbiamo tenuto duro ed è andata bene". Così Max Verstappen dopo la vittoria nella gara sprint del Gp d'Austria davanti al compagno di squadra Sergio 'Checo' Perez. "Il duello con Checo? C’è stato un brutto momento dopo curva-1, mi sono trovato sull’erba e la pista era viscida ma siamo riusciti a tenere la macchina in carreggiata e poi abbiamo fatto la nostra gara”, aggiunge il pilota della Red Bull.