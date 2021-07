F1: Verstappen, 'scelta gomme soft potrebbe essere un vantaggio al via'

Budapest, 31 lug. – (Adnkronos) – “Quattro decimi di ritardo? Difficile capire da dove arrivi esattamente questo gap, ma siamo stati dietro per tutto il weekend. In qualifica lo abbiamo dimostrato di nuovo. Non è quello che volevamo ma in ogni caso siamo ancora lì, in terza posizione, e vedremo cosa riusciremo a fare.

Finora certamente non è quello che volevo". Così Max Verstappen commenta il terzo posto nelle qualifiche del Gp d'Ungheria.

"Strategia con gomme soft? Sarà diverso, il grip è molto più alto con quelle gomme e lo scopriremo domani. Farà molto caldo, quindi una gomma soft non durerà quanto una media. Ma in ogni caso noi avremo una buona opportunità – pensiamo – al via. Noi con le medie probabilmente avremmo rischiato di non passare il taglio.

Abbiamo deciso di uscire con le soft per qualificarci”, aggiunge il pilota della Red Bull.