F1: Verstappen, 'successe tante cose con cui non sono d'accordo'

Jeddah, 5 dic. – (Adnkronos) – "La gara è stata abbastanza movimentata. Sono successe tante cose con le quali non sono totalmente d’accordo, ma è andata come andata. Quantomeno ho provato a dare tutto in pista, non ero sicuro che le gomme potessero durare fino alla fine.

Sono durate all’inizio ma verso la fine dello stint non altrettanto. Ho cercato di lottare fino alla fine ma sono arrivato secondo". Così Max Verstappen dopo il secondo posto nel Gp dell'Arabia Saudita alle spalle di Lewis Hamilton con il quale si giocherà il titolo iridato ad Abu Dhabi. "L’incidente con Hamilton? Io ho rallentato, volevo lasciarlo passare, ero sulla destra. Lui non voleva superarmi lì e ci siamo toccati.

Non ho proprio capito cosa sia successo lì. Il Mondiale sarà deciso ad Abu Dhabi, speriamo di fare un buon weekend e vediamo“, conclude l'olandese della Red Bull.