F1: Verstappen vince il Gp di Miami, Leclerc e Sainz sul podio

Miami, 8 mag. – (Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp di Miami e accorcia le distanze dal ferrarista Charles Leclerc nella classifica mondiale. L'olandese della Red Bull, scattato dalla terza posizione in griglia supera al via Carlos Sainz e al nono passaggio Leclerc per involarsi verso il trionfo.

Alle spalle del campione del mondo in carica, il leader iridato Leclerc e l'altra Rossa di Sainz che salgono sul podio. Quarto posto per la Red Bull del messicano Sergio Perez che si lascia alle spalle le due Mercedes degli inglesi George Russell e Lewis Hamilton e l'Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas. A completare la top ten i due piloti dell'Alpine, il francese Esteban Ocon e lo spagnolo Fernando Alonso e la Williams dell'inglese Alexander Albon.

Nella classifica iridata Leclerc guida con 104 punti, 19 in più di Verstappen.