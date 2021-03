F1: Vettel, 'sarà battaglia serrata alle spalle della Mercedes'

Sakhir, 25 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo girato poco nei test, però sono fiducioso e penso ci troveremo in una posizione discreta. Sono piuttosto contento e a mio agio sulla macchina nonostante i pochi km. Ci sono cose alle quali devo abituarmi e sulle quali lavorare, ma dopo qualche giro tutto si metterà a posto".

Lo ha detto il pilota dell'Aston Martin Sebastian Vettel in vista del Gp del Bahrain, il primo della stagione. L'ex Ferrari si aspetta una lotta dietro le Frecce d'Argento: "immagino che la battaglia sarà molto serrata alle spalle delle Mercedes".

"Recuperare i Km persi nei test? Credo che la sfida non sia abituarsi a tre ore di prove ma superare le difficoltà e sfruttare al massimo il tempo a disposizione.

Saremo più esperti col passare delle gare, non ci sono scorciatoie ma ci sono tante cose da fare per prepararsi al meglio e trovare il ritmo migliore in qualifica e in gara. Vedremo domani in pista e anche sabato come andrà. Ci vorrà un po' di tempo per abituarmi a tutto ma questo non vuol dire che non possano arrivare primi risultati", ha aggiunto il tedesco.