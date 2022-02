F1: Williams, presentata la livrea della nuova monoposto

Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – Continua la girandola delle presentazioni delle nuove monoposto di Formula 1, anche se dopo la 'finta Red Bull' anche la Williams durante il suo evento di presentazione alla fine ha svelato solo la livrea definitiva con la quale correrà durante la stagione 2022.

La vera macchina, la FW44 motorizzata Mercedes, è poi apparsa in alcuni scatti postati sui social del team durante il filming day. Per quanto riguarda il "vestito", spicca la pulizia della carrozzeria con pochi sponsor e la quasi totalità del blu, con piccoli tocchi di rosso per richiamare la Union Jack, la bandiera britannica. La coppia di piloti è composta da Nicholas Latifi, che si troverà ad affrontare la terza stagione in Formula 1 e in Williams, mentre per Alexander Albon è un ritorno, dopo essere stato sostituito dalla Red Bull al termine del 2020 con Sergio Perez.

Giovedì alle 14 sarà il turno della Ferrari.