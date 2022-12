F1: Wolff elogia Hamilton, 'il suo comportamento è stato ammirevole'

Roma, 24 dic. - (Adnkronos) - "Il suo 2022 è stato estremamente difficile, perché gli abbiamo dato una macchina che non era in grado di vincere. Inoltre, i piloti avevano una monoposto imprevedibile, instabile, buona a volte, non buona in altre circostanze, non qualcosa con cui pu...

– (Adnkronos) – "Il suo 2022 è stato estremamente difficile, perché gli abbiamo dato una macchina che non era in grado di vincere. Inoltre, i piloti avevano una monoposto imprevedibile, instabile, buona a volte, non buona in altre circostanze, non qualcosa con cui puoi lavorare e sviluppare". Così il team principal della Mercedes Toto Wolff, in merito alla complicata stagione del sette volte iridato Lewis Hamilton, al podcast 'Beyond The Grid' sul sito ufficiale della F1.

"Come personalità e per il modo con cui ha attraversato la stagione è stato davvero ammirevole -aggiunge Wolff-. Ci sono stati momenti in cui la squadra si è sentita giù a causa della mancata prestazione ed è qui che lui l'ha motivata, e questo è veramente il tratto di una personalità che non ho mai visto prima con uno sportivo professionista".