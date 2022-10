Fa benzina senza pagare con una delle 82 auto che aveva intestate e che circolerebbero in Italia con altri guidatori e senza alcuna assicurazione

Fa benzina senza pagare con una delle 82 auto che aveva intestate, poi si dà alla fuga ma viene individuato dalla polizia che smaschera una vera “mafia” dei veicoli con attribuzioni fittizie. In Campania un controllo di polizia fa emergere una situazione al limite del surreale per un automobilista rumeno che era stato intercettato a seguito di un “rifornimento di carburante senza pagarne il corrispettivo”.

Benzina senza pagare e 82 auto “sue”

Quel pieno non pagato l’uomo lo aveva effettuato sulla Tangenziale di Napoli . A quel punto, come spiega il verbale di polizia riportato dei media, “il conducente di una Renault Megane si dava repentinamente alla fuga. Grazie alle immagini di videosorveglianza dell’area di servizio, gli investigatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, a seguito di accertamenti effettuati mediante le Banche Dati in uso alla Polizia di Stato, hanno accertato che il veicolo in argomento risulta intestato ad un cittadino di nazionalità rumena”.

Sono scattati quindi i controlli incrociati “al P.R.A. e al Sistema di Indagine Interforze”.

Niente assicurazione e parco auto in giro

E cosa è emerso circa la posizone dell’uomo? Che “il cittadino di nazionalità rumena è proprietario di ben 82 veicoli, tutti circolanti e senza la prescritta copertura assicurativa R.C.A., e che gli stessi sono in uso a diverse persone”. Ma non era finita: da una visura alla Camera di Commercio era emerso anche che “l’uomo è stato titolare di una impresa individuale adibita alla vendita autovetture e motocicli usati, cessata nel 2020, mentre da accertamenti effettuati presso il Comune di Villa Literno lo stesso risulta irreperibile per cancellazione anagrafica dal 2016”.