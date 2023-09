Doveva essere una normalissima festa in famiglia ma, per un giovane 28enne italo-colombiano, si è trasformata in tragedia.

Il ragazzo, magazziniere che vive a Cadoneghe, è stato aggredito dopo aver fatto pipì contro un’auto e ora lotta tra la vita e la morte.

L’accaduto

Il 28enne si trovava, insieme alla famiglia, in un locale per festeggiare un parante. Il giovane, dopo aver bevuto molto, è uscito dal locale e ha fatto pipì contro una macchina parcheggiata.

Un uomo, che si trovava nel locale, è uscito e ha colpito con calci e pugni il 28enne che ora è in coma.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri che, oltre ad aver identificato i presenti, hanno ascoltato la persona che ha aggredito il giovane.

Le parole della zia

La zia, intervistata da Il Gazzettino, ha raccontato quanto accaduto: “Siamo una famiglia italo colombiana da anni in Italia. Venerdì sera abbiamo deciso di festeggiare, tutti insieme, perché un nostro parente ha acquistato casa dopo aver ottenuto il mutuo dalla banca. Doveva essere una festa, invece ora siamo qui a pregare per le sorti di mio nipote“, ha esordito così la zia del giovane.

“Mio nipote ha bevuto parecchio, era ubriaco. È uscito dal locale e nel parcheggio ha commesso l’errore di fare pipì contro una macchina parcheggiata. Sicuramente un gesto da non fare, ma che poteva essere risolto con una discussione chiarificatrice. Invece uno dei presenti nel locale ha colpito mio nipote con una violenza inaudita. Il ragazzo è a terra privo di sensi. Abbiamo subito chiamato i soccorsi, ora è in coma”, ha raccontato la donna.

“Preghiamo tutti per lui, è un bravo ragazzo, ha commesso una sciocchezza, ma la reazione è stata spropositata ed è da condannare senza appello“.

La zia del giovane ha ribadito che vogliono giustizia: “Non stiamo parlando di un delinquente che si era macchiato di chissà quale reato. Ora si trova in coma all’ospedale per una pipì di troppo. Quanto è capitato è di una gravità inaudita“.

