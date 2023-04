Fa retromarcia e non la vede: donna finisce sotto l'auto

Il guidatore di un suv fa retromarcia e investe una donna. Intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Gialla di Ancona

Donna investita da un suv

La donna è stata travolta dall’auto nella giornata di oggi, 4 aprile, verso mezzogiorno. L’incidente si è verificato ad Ancona in Corso Amendola. Il conducente dell’suv stava facendo retromarcia, non l’ha vista e l’ha travolta. La 74enne è finita sotto l’auto.

L’intervento della Croce Gialla e dei vigili del fuoco

Dalle prime ricostruzioni la donna stava facendo una passeggiata quando è stata investita dal guidatore del mezzo che stava effettuando la manovra.

L’anziana è caduta al suolo e non riusciva a uscire da sotto l’auto perché era rimasta incastrata. Per soccorrere la donna sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e i vigili del fuoco.

L’anziana non è in pericolo di vita

La 74enne è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette in ambulanza. Fortunatamente i traumi e le ferite riportate non sono gravi. Le condizioni della donna, infatti, non sono critiche.

