Cominciare una dieta comporta, non solo una attenzione a determinati alimenti e nutrienti da portare in tavola, ma bisogna anche valutare le calorie in modo da non eccedere eccessivamente. Per questa ragione, diventa importante conoscere il proprio fabbisogno calorico giornaliero, ovvero quante calorie assumere, un indicatore che differisce da uomo e donna.

Fabbisogno calorico giornaliero uomo

Nel momento in cui si decide di cominciare una dieta ci sono una serie di consigli e di regole da seguire. Prima di tutto, è importante calcolare e capire quale sia il fabbisogno calorico di ognuno, ovvero la quantità di calorie da assumere quotidianamente per riuscire così a perdere peso. Ovviamente va calcolato e si basa su una serie di fattori.

Non vi sono regole generali, dal momento che ogni soggetto è diverso da un altro, ma è comunque importante stilare alcune indicazioni considerando che è sempre sbagliato tagliare le calorie, soprattutto in autonomia. In ogni caso, si consiglia sempre di affidarsi a un esperto e professionista del settore in modo da capire quello maggiormente indicato.

Nel caso di un uomo e, in questo caso, si fa riferimento a un soggetto di età compresa tra i 26 e i 45 anni, dalla vita attiva, quindi dinamico e attento al fisico che allena con sport, il fabbisogno calorico giornaliero dovrebbe essere circa di 2600 calorie utili per tenere sotto controllo il peso e circa 2100 se si vuole perdere almeno 0.45 kg a settimana.

Gli uomini che praticano sport, quindi conducono allenamenti intensi, hanno un fabbisogno calorico nettamente superiore ed elevato che è paragonabile a circa 2800-3000 calorie giornaliere che consentono di non ingrassare e mantenere così il peso. Un fabbisogno che va in diminuzione con l’età dal momento che nella fascia tra i 46 e i 65 anni arriva a 2200 circa.

Fabbisogno calorico giornaliero donna

Nel calcolo del fabbisogno calorico giornaliero, che sia donna o uomo, rientrano una serie di fattori che sono limitati a questo valore e che riguardano l’altezza e il peso. Se questi indicatori sono elevati si ha bisogno di un numero di calorie che sia sufficiente per dimagrire e anche riuscire a mantenere il peso.

L’attività fisica è un altro aspetto da considerare dal momento che le donne che conducono una vita scandita da allenamenti ed esercizio fisico necessitano di calorie maggiori proprio per compensare con l’alimentazione e lo sport. Bisogna poi tenere in conto la storia clinica, le abitudini di vita e anche l’aspetto salutare, ecc.

Ovviamente un taglio drastico delle calorie durante una dieta dimagrante rischia di portare a una serie di conseguenze andando a minare il benessere psicofisico del soggetto. Si può andare incontro a perdita del tessuto muscolare, ma anche a una riduzione del metabolismo basale per cui si ottengono effetti controproducenti da quelli che si spera.

Una donna di età compresa tra i 26 e i 50 anni dovrebbe avere un fabbisogno calorico giornaliero che sia pari o simile a circa 2000 calorie, non inferiore per una serie di problematiche che possono subentrare. Chi pratica sport e si allena quotidianamente arriva anche a 2200 calorie al giorno, mentre le 20enne non dovrebbe superare le 2200 calorie e per le donne in menopausa over 50 anni, si stima intorno alle 1700 calorie. Le donne in fase di gravidanza o allattamento necessitano di un fabbisogno maggiormente alto.

