Fabio Cannavaro campione anche in bicicletta: da Napoli a Roma in 7 ore

Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale Italiana, è rimasto in grande forma anche dopo l’addio al calcio. Lo dimostra la sua ultima impresa in bicicletta.

Fabio Cannavaro e il viaggo in biciletta Napoli-Roma in sole 7 ore: il percorso

Fabio Cannavaro ha compiuto una nuova “impresa”, questa volta non calciando un pallone, come in quel lontano 2006,quando guidò la Nazionale Italiana da capitano alla vittoria del Mondiale, ma su una bicicletta. L’ex di Juventus e Real Madrid ha infatti percorso, insieme ad un gruppo di amici, la tratta Napoli-Roma in sole 7 ore e 43 minuti.

Fabio Cannavaro e il viaggo in bicicletta Napoli-Roma in sole 7 ore: il racconto via social

È lo stesso Cannavaro a farcelo sapere tramite un post sul suo profilo Instagram in cui si ritrae con un selfie davanti al Colosseo, appena “conquistato” come se fosse un trofeo. Come descrizione del post compare la scritta “Napoli-Roma 254 km 7h43m” a cui seguono diverse emoticon che esprimono felicità e soddisfazione.

L’impresa non è certo passata in sordina e diverse personalità del mondo del calcio hanno commentato sotto il post di Cannavaro.

Da Alexandre Pato a Federico Peluso, fino ad arrivare ai vecchi compagni di Nazionale Perrotta e Toni. Tra i like compare anche quello illustre di Francesco Totti.