Fabio Colloricchio, la fidanzata: “Pianterò la placenta in giardino”

Violeta Mangrinan sta per dare alla luce la sua prima bambina e ha confessato che dopo il parto pianterà la sua placenta in giardino.

Violeta Mangrinan: la confessione sulla placenta

Violeta Mangrinan ha fatto una confessione via social che non ha mancato di dividere il suo pubblico di fan.

La fidanzata di Fabio Colloricchio, incinta della sua prima bambina (che dovrebbe nascere entro la fine di luglio) ha infatti rivelato che pianterà la placenta nel giardino di casa sua.

Utilizzare la placenta come fertilizzante sarebbe infatti una sorta di tradizione di famiglia: Violeta ha rivelato che pure sua cugina avrebbe fatto lo stesso.

“Ne parlerò con il mio ginecologo e valuteremo il da farsi. Ho già stabilito con mia madre però che il giorno del parto la placenta verrà congelata e la utilizzeremo come fertilizzante da giardino”, ha detto Violet, che ha anche affermato che potrebbe mangiare una parte della placente che, secondo alcuni studi, avrebbe proprietà importanti per la neomamma e per l’allattamento.

Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio

La bambina della Mangrinan e di Fabio Colloricchio dovrebbe nascere entro la fine di luglio. I due hanno annunciato l’arrivo della prima figlia con un tenero post via social e non hanno nascosto la loro felicità nel poter diventare presto genitori.