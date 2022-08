Fabio Colloricchio papà per la prima volta: è nata la piccola Gala

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sono diventati genitori per la prima volta.

Fabio Colloricchio ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, Gala, avuta insieme alla fidanzata Violeta Mangrinan.

Fabio Colloricchio: è nata la figlia

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sono diventati genitori: il 31 luglio 2022 è nata la prima figlia della coppia, la piccola Gala. “Grazie per farci provare l’amore più grande che sentiremo mai”, ha scritto la coppia postando sui social le prime immagini in cui entrambi sono ritratti abbracciati insieme alla bambina.

Sui social Violeta ha anche condiviso delle foto dove la si vede rilassata e sorridente poche ore prima della nascita della sua bambina. Per il parto la fidanzata di Colloricchio si è affidata ad una clinica privata dotata di tutti i comfort.

Le confessione di Violeta

Nei giorni scorsi Violeta Mangrinan aveva rivelato ai fan alcuni retroscena sulla gravidanza e sulla nascita della sua bambina. L’ex volto di Supervivientes si era anche detta intenzionata a mangiare la propria placenta (che, secondo alcuni studi, sarebbe ricca di proprietà benefiche per le neomadri e per i loro bambini). A seguire l’influencer si era però decisa a usarla unicamente come fertilizzante del suo giardino, e anche di questo aveva parlato con i fan sui social (tra critiche e commenti).

In tanti non vedono l’ora di conoscere i dettagli sul suo parto e scoprire quando farà ritorno a casa insieme a sua figlia.