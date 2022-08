Fabio Colloricchio papà per la prima volta: la reazione di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato ha rotto il silenzio via social dopo che Fabio Colloricchio è diventato padre della sua prima figlia.

Fabio Colloricchio ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, Gala, e in tanti hanno chiesto Nicole Mazzocato di dire qualcosa in merito alla nascita della bambina.

Fabio Colloricchio è papà: la reazione di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato è incinta del suo primo bambino, un maschietto, mentre il suoe x, Fabio Colloricchio, ha appena avuto una bambina – Gala – insieme alla fidanzata Violeta Mangrinan.

In queste ore i due hanno annunciato con gioia la nascita della bambina e in tanti tra i fan dei social hanno chiesto alla ex di Colloricchio, Nicole Mazzocato, di dire qualcosa in merito alla nascita della piccola.

“Mi sento di rispondere a questo messaggio perché è quello forse più delicato. lo sono felice, ho trovato tutto ciò che desideravo. Dall’altra parte è capitato lo stesso. Il destino ci ha uniti in questo momento personale, ma di felicità estrema.

Ho sempre augurato il meglio a tutti e sono felice della felicità altrui, ancor di più in un momento come questo, dove posso comprendere al 100%. Mi piacerebbe solo che finissero i paragoni perché li trovo davvero pessimi per tutti noi, soprattutto ora, per rispetto alle nostre famiglie”, ha dichiarato Nicole, che pur esprimendo la sua felicità per il suo ex compagno ha anche precisato di essere stufa dei continui paragoni fatti dai fan tra le loro vite.

Oggi entrambi hanno ritrovato la serenità conducendo vite separate e accanto ai loro nuovi partner.