Da anni, ormai, Fabio De Luigi è sparito dalla tv. Il comico ha preferito dedicarsi al cinema, ma quanto erano affezionati ai suoi personaggi si chiedono perché abbia fatto questa scelta.

Fabio De Luigi: perché è sparito dalla tv?

Intervistato da Fanpage.it, Fabio De Luigi si è raccontato un po’. Da anni, precisamente dal 2008, il comico e attore è sparito dalla tv e sono molti i fan che ancora si chiedono perché lo abbia fatto. I personaggi che portava in scena a Mai dire Gol, giusto per fare un esempio, erano amatissimi e ancora oggi replicati da tanti aspiranti comici.

La confessione di Fabio De Luigi

Perché Fabio è sparito dalla tv? De Luigi ha dichiarato:

“Scappato no, c’è stato effettivamente un momento in cui le maschere erano più famose di me. Ero Fabio De Luigi aperta parentesi Olmo di Mai Dire Gol e lo stesso discorso valeva per altri personaggi (ad esempio l’ingegner Cane, ndr). La cosa non mi ha mai dato fastidio, ma era un dato di fatto e con il tempo mi sono orientato verso scelte differenti, come il cinema, provando a trascinare il pubblico che mi amava per quelle cose lì. Magari qualcuno sono riuscito a portarmelo dietro, anche non mettendo in scena delle maschere”.

Il comico, quindi, è sparito dalla tv perché si è reso conto che per i fan era solo i personaggi che interpretava. Però ci ha tenuto a sottolineare che non è scappato, ma ha solo rivolto la sua attenzione ad altro.

Fabio De Luigi: tornerà in televisione?

De Luigi ha aggiunto:

“È stata una lenta metamorfosi, ho cambiato il luogo in cui mi esibivo e sono andato su esperienze prettamente cinematografiche. Non aver fatto televisione è legato al fatto che ho scelto cosa mi interessava e divertiva molto in quel periodo, ma avevo voglia di tornare a fare intrattenimento di quel tipo e questa mi sembrava la via giusta“.

Potrebbe tornare in tv? Fabio non ha dato una risposta certa, quindi per il momento i fan devono accontentarsi dei film o degli spettacoli come Amazing, in scena su Prime Video.