Fabio De Vita morto a 36 anni: era in coma da qualche giorno dopo un incidente

Addio a Fabio De Vita, 36enne morto a seguito di un incidente stradale: era in coma da qualche giorno al Cardarelli di Napoli.

Non ce l’ha fatta Fabio De Vita, il ragazzo di 36 anni finito in coma dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale: ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli da alcuni giorni, è morto alle prime ore di martedì 25 gennaio 2022.

Fabio De Vita morto

Il giovane, residente nella periferia occidentale del capoluogo campano, aveva ripotato gravi traumi a seguito di un sinistro verificatosi tra le strade del suo quartiere mentre stava viaggiando a bordo di una moto di grossa cilindrata. Nonostante i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita dopo il suo arrivo in ospedale, il suo cuore ha purtroppo smesso di battere. Fabio lascia la moglie Carmela.

Fabio De Vita morto: la dinamica dell’incidente

L’incidente, che risale al pmeriggio del 16 gennaio, è avvenuto in via Padula. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua moto per poi finire rovinato al suolo.

Le indagini della Polizia Locale hanno accertato che non sono stati coinvolti altri veicoli e stanno indagando sui motivi che hanno portato alla caduta che gli è costato un grave trauma cranico. Tra le ipotesi l’alta velocità ma anche un malore improvviso.

A chiarirlo potrebbe essere un’eventuale autopsia disposta dalla magistratura prima dei funerali.