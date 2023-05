Dopo le voci circolate in seguito alle dimissioni di Carlo Fuortes, l'addio di Fabio Fazio alla Rai è ora ufficiale.

Confermate le voci che circolavano su Fabio Fazio dopo le dimissioni di Carlo Fuortes da amministratore delegato della Rai: anche il conduttore lascia e passerà a Warner Bros. Discovery. A rischio la riconferma anche di Lucia Annunziata, Marco Damilano e Amadeus.

Fabio Fazio sarà sul Canale Nove

Fabio Fazio sarà sul canale Nove già dall’autunno del 2023, con un accordo della durata di quattro anni. “Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del nostro gruppo, uno dei principali operatori media a livello mondiale”, ha annunciato Warner Bros. Discovery in una nota. Anche Luciana Littizzetto, spalla del conduttore per moltissimi anni, seguirà Fazio.

“Il nostro impegno è quello di attrarre i migliori talenti”

“Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV”, ha dichiarato Alessandro Araimo, executive vice president & general manager per il sud Europa di Warner Bros. Discovery.

Leggi anche: Ascolti tv sabato 13 maggio 2023: vince l’Eurovision con il 34%

Leggi anche: Eurovision 2023, ha vinto Loreen: chi è la cantante della Svezia