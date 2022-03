Fabio Fazio, il post sull’8 marzo: è polemica sui social

Fabio Fazio è stato travolto da una vera e propria bufera per il suo post sulla Giornata internazionale della donna.

Fabio Fazio è finito nell’occhio del ciclone per un suo messaggio riguardante la Giornata internazionale della Donna.

Fabio Fazio e La giornata internazionale della Donna

Sui scocial si è scatenato un vero e proprio putiferio contro il conduttore Fabio Fazio, le cui intenzioni erano buone.

Il conduttore ha scritto un messaggio dedicato alla Giornata internazionale della donna ma ha finito col cadere in una serie di cliché e stereotipi che sono rinnegati dalla giornata stessa.

“Oggi è l’8 marzo, festa della donna. La donna è colei che dà la vita. La guerra è l’esatto contrario. Non si può non pensare a tutte le madri e le mogli straziate per il dolore di questa e di tutte le altre guerre”, ha scritto il celebre volto tv, scatenando la reazioni di decine e decine di donne via social.

La replica di Rula Jebreal

Tra coloro che hanno replicato al post di Fabio Fazio vi è stata anche la giornalista Rula Jebreal, che sui social ha scritto:

“Cari giornalisti e presentatori TV vorrei ricordarvi che il miglior modo di celebrare le donne è l’inclusione. Serve che ogni giorno, non solo oggi 8 marzo 2022, siano coinvolte più giornaliste, inviate di guerre, analiste e attiviste… La parità va implementata non elogiata…”.

Come lei anche la scrittrice Giulia Blasi ha replicato alle parole di Fazio scrivendo: “Non è una festa, non siamo funzioni della vita degli uomini, e molte donne ucraine in questo momento sono al fronte come combattenti attive”.

Il conduttore replicherà alle parole nei suoi confronti?