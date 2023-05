La collaborazione professionale tra la Rai e Fabio Fazio sembra essere giunta a capolinea: il conduttore lascia la televisione pubblica e si prepara alla firma con Discovery. Lo ha rivelato La Stampa.

Fabio Fazio lascia la Rai, la firma con Discovery è questione di qualche dettaglio

Il terremoto politico che sta devastando la televisione pubblica sta spingendo alcuni dei personaggi più noti di viale Mazzini a migrare altrove. Così pare che Fabio Fazio sia in procinto di lasciare la Rai e volgere lo sguardo a Discoveryche, da anni, corteggia il conduttore senza successo. A riferire la notizia è stato il quotidiano La Stampa secondo il quale “i giochi sono fatti e la firma è questione di qualche dettaglio”.

Il giornale torinese, inoltre, ha precisato che “era stato detto che a Viale Mazzini lo avrebbero mandato via facendogli un’offerta al ribasso irricevibile” e “invece sembra che questo non sia stato e che la mancata conferma non dipenda da questioni economiche”.

Che tempo che fa si prepara a chiudere i battenti?

Che tempo che fa, quindi, sta per trasformarsi in storia passata per la Rai. Il format condotto da Fazio ha debuttato a settembre 2003, riuscendo a portare sul piccolo schermo personaggi di grande impatto del mondo dello spettacolo o della politica, capi di Stato e anche Papi.

Nel corso degli ultimi mesi, si era vociferato spesso che Fazio potesse divorziare dalla Rai come già era accaduto quando la tv pubblica nazionale, sempre trainata dal centrodestra, mise la sua professionalità a dura prova spostandolo continuamente tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3. All’epoca, si ipotizzava che il conduttore potesse spostarsi su La7 ma la crisi poi rientrò.

Adesso, la musica sembra essere cambiata davvero e, come scrive La Stampa, il passaggio a Discovery è questione di dettagli ed è atteso dopo la fine della stagione. L’annuncio dell’addio a Viale Mazzini da parte del conduttore “potrebbe arrivare a brevissimo lasso di tempo”, ha concluso il quotidiano torinese.