Per Fabio Fazio un accordo da 10 milioni di euro in quattro anni e un nuovo programma sul NOVE. Scopriamo i dettagli.

Fabio Fazio, nuovo programma sul NOVE: accordo da 10 milioni in quattro anni

Un accordo quadriennale da 2.5 milioni a stagione. Sono queste le cifre di cui si parla per il contratto di Fabio Fazio con Discovery. Il programma potrebbe essere proprio Che tempo che fa, di cui Fazio detiene il marchio. L’addio del conduttore alla Rai è la notizia televisiva del momento, visto il grande clamore fatto dal suo annuncio. Nonostante molti siano interessati più che altro a cosa abbia portato alla rottura definitiva con la Rai, molti pensano anche al futuro di Fazio, ovvero cosa farà sul NOVE dopo l’accordo con Discovery.

In queste ore iniziano a circolare le cifre del contratto quadriennale siglato dal conduttore con Discovery. Secondo il Corriere della Sera, Fabio Fazio andrà a guadagnare un totale di 2.5 milioni a stagione per 4 anni di contratto, per un totale di dieci milioni. Numeri superiori a quelli del suo contratto Rai che, come lui stesso ha dichiarato, prevedeva 2 milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni. Il totale fa 8 milioni e 960.000. Per Discovery Fabio Fazio non avrà solo il ruolo di conduttore ma anche una responsabilità editoriale.

Il futuro di Fabio Fazio sul NOVE. il titolo del nuovo programma

Si parla molto anche del nuovo programma di Fabio Fazio sul NOVE. Lo spazio dovrebbe essere lo stesso di Che Tempo Che Fa e anche sul titolo ci sono buone possibilità di una conferma. Si tratta di una possibilità, visto che Fazio detiene la proprietà del marchio dal 2007. Diversa la situazione che era accaduta durante il passaggio da Rai a La7 di Massimo Giletti, che non aveva potuto riproporre il suo programma con lo stesso titolo, L’Arena, trasformandolo poi in Non è l’Arena. Il nuovo programma di Fazio sul Nove potrebbe chiamarsi proprio Che Tempo Che Fa e avere le stesse caratteristiche di quello andato in onda su Rai3. Sicura la presenza di Luciana Littizzetto al suo fianco.