Fabio Fazio pronto a dire addio alla Rai? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Secondo indiscrezioni i nuovi cambiamenti dei vertici Rai potrebbero causare un mancato rinnovo del contratto di Fabio Fazio per la rete televisiva.

Fabio Fazio: l’addio alla Rai

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti il conduttore Fabio Fazio potrebbe non veder rinnovare il suo contratto in Rai ora che i vertici dell’emittente tv stanno per cambiare e, con essi, anche alcune delle caratteristiche interne e della programmazione. Secondo i rumor in circolazione inoltre, a sostituire il ruolo di Fazio in Rai potrebbe essere il conduttore Massimo Giletti, attualmente al timone del programma Non è l’Arena su La7. Giletti ha lasciato la Rai in maniera piuttosto turbolente e al momento non vi sono conferme in merito al suo presunto ritorno alla rete. Neanche Fabio Fazio ha commentato i rumor in circolazione e, in tanti, si chiedono se lo farà.

In tanti sono curiosi di sapere se i cambiamenti interni alla Rai porteranno delle modifiche anche per quanto riguarda il Festival di Sanremo che quest’anno, nonostante gli ottimi risultati in fatto di ascolti, è stato comunque travolto da una marea di polemiche.

Per la momento la questione resta soltanto un’indiscrezione e i fan della rete sono alla ricerca di nuovo indizi che possano provarla.