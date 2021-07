Fabio Fazio rompe il silenzio sulla sua assenza dal funerale di Raffaella Carrà

Fabio Fazio rompe il silenzio sulla sua assenza dal funerale della Carrà, impossibilitato ad esserci fisicamente affida alle immagini il suo dolore

Fabio Fazio ha rotto il silenzio attribuitogli da molti media sulla sua assenza dal funerale di Raffaella Carrà e lo fa con un messaggio sui social in cui manda un abbraccio alla donna che ospitò il suo esordio in televisione.

In questi giorni erano montate le polemiche sull’assenza di Fazio dalle esequie che si erano tenute nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio a Roma. Ed erano stati funerali a cui, oltre che una partecipazione massiva delle persone “comuni”, si era registrata quella di moltissimi personaggi dello spettacolo. Molti di questi erano legati non solo da profondissimo affetto o stima a Raffaella Carrà, ma con la soubrette avevano anche un rapporto di relazione diretta e lancio professionale.

D’altronde la statura della Carrà e la ovvia saturazione catodica che da essa era derivata negli anni ruggenti avevano messo ben poche persone al di fuori di questo ambito più diretto, e Fazio, che è sempre stato figura molto divisiva in certi ambienti, è solo uno dei tanti che ci rientra. Però al funerale il conduttore di “Che Tempo che Fa” non ci era andato e qualcuno lo aveva notato. Per Fazio è stato impossibile presenziare a Roma alle esequie di Raffaella e il conduttore ha voluto colmare questa assenza con un messaggio di commiato pubblico.

Si è trattato di un commiato social: “Ti mando il mio abbraccio, Raffaella”. A corredo di quel post due foto, una bella, l’altra bellissima: quest’ultima è una foto in bianco e nero dove una raggiante Raffaella Carrà “tiene a battesimo” un giovanissimo e riccioluto Fabio Fazio nel giorno dei suoi esordi televisivi. E Fazio, ospite a Pronto Raffaella dove imitò Benigni, quella circostanza l’aveva ricordata e sottolineata già nelle ore concitate in cui si era diffusa la notizia della morte della Carrà.

Ecco cosa aveva detto in quelle ore tristissime: “Sono molto sconvolto, disorientato. Come quanto si perde un punto di riferimento: ecco, mi sento così. Un punto di riferimento che nel mio caso è anche un punto di riferimento storico, perché coincide con il primo giorno di televisione, l’inizio della mia carriera”. I media riportano come Fazio quelle dichiarazioni le abbia fatte in lacrime.