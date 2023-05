Dopo ben 40 anni di servizio, Fabio Fazio si prepara a dire addio alla Rai. Nelle ultime ore è spuntato il nome del presunto sostituto e si parla già di flop e scelte sbagliate.

Fabio Fazio: spunta il nome del sostituto

Tra due settimane, Fabio Fazio dirà addio a mamma Rai. Dopo 40 anni di militanza ben pagata in Viale Mazzini, il conduttore fa i bagagli e trasloca su Discovery, dove nella prossima stagione televisiva avrà un nuovo format con la collega e amica Luciana Littizzetto. Stando ad un chiacchiericcio sempre più insistente, i vertici della televisione di Stato avrebbero già in mente un sostituto.

Chi è il papabile sostituto di Fabio Fazio?

Nei giorni scorsi, come papabile sostituto, era spuntato il nome di Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4. Il giornalista ha candidamente smentito il chiacchiericcio e adesso abbiamo un’altra indiscrezione in merito. Stando a quanto sostiene Il Messaggero, Fazio potrebbe essere sostituito da Alessandro Cattelan.

Fabio Fazio: in lizza ci sono anche Bonolis e Giletti

Se l’indiscrezione corrispondesse alla verità, potremmo dire che mamma Rai preferisce continuare a giocare in casa. Cattelan, infatti, è già al timone di un format che va in onda su Rai2. Grazie anche al ruolo a X Factor ha parecchi seguaci, per cui potrebbe essere un valido sostituto di Fazio. Eppure, il suo nome ha già creato un certo malcontento. E’ bene sottolineare che Alessandro non è l’unico conduttore che i vertici di Viale Mazzini stanno valutando: in lizza ci sono anche Massimo Giletti e Paolo Bonolis.