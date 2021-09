Fabio Fulco contro Cristina Chiabotto: “Immatura, con lei ho toccato davvero il fondo”

Fabio Fulco è tornato a scagliarsi contro la sua storica ex, Cristina Chiabotto, con cui la storia è naufragata dopo 12 anni d'amore.

Fabio Fulco è tornato a scagliarsi contro la sua storica ex, Cristina Chiabotto, oggi sposata con Marco Roscio e padre di una bambina, Luce. Nel frattempo anche Fulco ha ritrovato la serenità accanto a Veronica Papa e alla sua bambina, Agnes.

Fabio Fulco contro Cristina Chiabotto

La storia d’amore tra Fabio Fulco e Cristina Chiabotto è naufragata dopo ben 12 anni d’amore e il celebere attore già in passato ha confessato quanto questo l’abbia fatto soffrire. Fulco si è più volte scagliato contro la sua ex, e nonostante oggi siano entrambi andati avanti con le loro vite, l’attore è tornato a tuonare: “Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre.

Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano”, e ancora: “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace.

I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia”.

Oggi entrambi si sono costruiti una famiglia: lei con Marco Roscio, con cui ha avuto la piccola Luce, lui con Veronica Papa, con cui ha avuto la piccola Agnes. Cristina Choabotto si è sposata dopo pochi mesi di fidanzamento, e a tal proposito Fulco ha detto: “Era tutto previsto, un copione già scritto.

Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera…”.

Fabio Fulco: la storia con Veronica Papa

Oggi Fabio Fulco è legato a Veronica Papa con cui pochi mesi fa è diventato padre per la prima volta: i due hanno avuto una bambina, Agnes. Fulco ha dichiarato che Veronica Papa avrebbe rispettato i suoi sentimenti e che lui si sarebbe sentito protetto e amato prima di fidarsi completamente di lei: “Veronica, a differenza dell’altra, sa quello che vuole dalla vita. Questa storia con me l’ha cominciata lei. Brava a volere questo amore, a rispettare i miei tempi, il mio modo di essere, i miei timori. Mi ha rassicurato che non gliene fregava nulla della mia età”.

Fabio Fulco padre a 51 anni

Oggi accanto a Veronica Papa Fulco ha realizzato il sogno di diventare padre a 51 anni. L’attore non ha mai nascosto di desiderare ardentemente una famiglia tutta sua, e oggi a quanto pare è riuscito a realizzare il suo sogno.